Сахалинка решила заняться инвестированием в соцсетях и потеряла больше миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 ноября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 53-летняя южносахалинка. Женщина сообщила, что неизвестное лицо путем обмана похитило у неё 1 миллион 79 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В социальной сети заявительница увидела рекламу инвестиций денежных средств и заинтересовалась такой возможностью пассивного заработка. Заявительница прошла по ссылке и указала свой номер телефона. В скором времени с ней связалась неизвестная, которая в ходе общения предложила выгодно проинвестировать сбережения. Для этого необходимо перевести вклад на электронный кошелек. После перевода денежных средств с женщиной перестали выходить на связь.