Тихоокеанское
информационное агентство
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12:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель устроил аварию и скрылся

На Сахалине водитель устроил аварию и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 29 ноября неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем "Тойота Веросса", двигался в западном направлении по автодороге Троицкое - Новотроицкое. В районе первого километра не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Тойота Королла Филдер", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области..

В нарушение ПДД РФ неустановленный водитель покинул место происшествия.

В результате ДТП 31-летний водитель автомобиля "Тойота Королла Филдер" и его 25-летняя пассажирка получили травмы.

По данному факту проводится проверка.

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