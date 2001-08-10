Тихоокеанское
информационное агентство
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12:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный водитель насмерть сбил в Поронайске и скрылся с места происшествия

Пьяный водитель насмерть сбил в Поронайске и скрылся с места происшествия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В обед 27 ноября 33-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла Филдер", двигался по улице Победы, в городе Поронайске. Проехав, перекресток с улицей Ленина, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Водитель автомобиля, в нарушение правил дорожного движения РФ, покинул место происшествия. В ходе розыскных мероприятий в течение часа был установлен.

Кроме этого, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, но из его объяснения следует, что употребил алкоголь он после ДТП.

В результате ДТП 64-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.

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