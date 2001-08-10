Авиакомпанию "Аврора" накажут за то, что не пустила сахалинцев в Корею
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинской транспортной прокуратурой по результатам рассмотрения обращения жительницы г. Южно-Сахалинска выявлены нарушения федерального законодательства о защите прав пассажиров в действиях АО "Авиакомпания Аврора", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской транспортной прокуратуре.
Установлено, что супружеская пара пенсионеров, проживающих в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области, приобрела в указанной авиакомпании билеты на международную перевозку по маршруту «Южно-Сахалинск – Владивосток – Сеул». На стойке регистрации в аэропорту Владивосток пассажиры предъявили заграничные паспорта с выданной в 2019 году визой, срок окончания действия которой истекает в 2024 году.
Представитель авиакомпании посчитала данные визы недействующими, так как с 1 июля 2020 года во всех дипломатических представительствах Республики Корея гражданам, получившим одобрение визовых документов, вместо визовых наклеек в загранпаспорт выдается подтверждение о выдаче визы на бумажном носителе, и отказала в регистрации на рейс.
Однако по информации Южно-Сахалинской канцелярии Генерального Консульства Республики Корея данные требования не распространяются на лиц, получивших визы до 01.07.2020. Таким образом, при наличии действующей визы, выданной в 2019 году, нет необходимости в получении дополнительного подтверждения.
Таким образом АО «Авиакомпания «Аврора» в нарушение требований Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Воздушного кодекса Российской Федерации отказано двум пассажирам в предоставлении услуги по воздушной перевозке при наличии соответствующих законодательству действующих документов.
Транспортный прокурор генеральному директору АО «Авиакомпании «Аврора» внес представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также причин и условий им способствующих, которое рассмотрено и удовлетворено.
Также прокурор в отношении АО «Авиакомпания «Аврора» и должностного лица перевозчика возбудил дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа. Постановление прокурора в отношении должностного лица находится на рассмотрении.
Пассажиры приглашены в Сахалинскую транспортную прокуратуру для разъяснения досудебного порядка урегулирования спора и оказания помощи по подготовке претензии в авиакомпанию о возврате уплаченной за авиабилеты суммы.
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