Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2021
Сейчас 00:44
75,59|84,95|66,91
В Южно-Сахалинске на мосту через Христофоровку ограничено движение
12:57, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей

Сахалинка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 70-летней жительницы областного центра. Накануне у неё обманным путем было похищено 118 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В начале ноября заявительница разместила объявление о продаже искусственной елки. Ей поступил звонок от девушки, которая представилась сотрудницей комиссионного магазина и попросила сообщить данные карты для перевода денежных средств за товар. Далее потерпевшей пришло пять смс сообщений с кодами, которые она сообщила неизвестной, после чего с её карты были похищены денежные средства

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?