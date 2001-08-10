Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 70-летней жительницы областного центра. Накануне у неё обманным путем было похищено 118 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В начале ноября заявительница разместила объявление о продаже искусственной елки. Ей поступил звонок от девушки, которая представилась сотрудницей комиссионного магазина и попросила сообщить данные карты для перевода денежных средств за товар. Далее потерпевшей пришло пять смс сообщений с кодами, которые она сообщила неизвестной, после чего с её карты были похищены денежные средства