Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2021
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12:55, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец проснулся в сквере и понял, что его обокрали

Сахалинец проснулся в сквере и понял, что его обокрали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что ночью 31 августа обвиняемый, находясь в сквере, обратил внимание на спящего мужчину, при котором находилась барсетка, из которой он решил совершить хищение какого-либо ценного имущества.

Воспользовавшись тем, что за его противоправными действиями никто не наблюдает, а сам потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спит, злоумышленник подошёл к нему, расстегнул замок на сумке и обнаружил в кармане сотовый телефон, который решил похитить.

Мобильное устройство он убрал в карман своей одежды, после чего с места совершения преступления скрылся. По пути выключил смартфон и избавился от сим-карты.

В дальнейшем фигурант распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму около 13 тысяч рублей.

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