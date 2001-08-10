Сахалинец спрятал наркотики в нижнем белье, но обмануть наркоконтроль не смог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области поступила оперативная информация о том, что 29-летний ранее судимый уроженец Хабаровского края, прибывший недавно на Сахалин, незаконно хранит наркотическое средство (гашишное масло), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обасти.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими было установлено, что данный гражданин привез наркотик в островной регион, спрятав его в двух полимерных свертках в нижнем белье. В ходе личного досмотра наркотическое средство было изъято. Согласно справке об исследовании, общая масса изъятого гашишного масла составила 72,81 грамма, что образует крупный размер. Сам гражданин пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.
По данному факту следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело.
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