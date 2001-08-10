Сахалинец обокрал работодателя, вытащив из сейфа 50 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Тымовскому городскому округу располагали оперативной информацией о причастности 35-летнего жителя Поронайска к совершению кражи из сейфа 50 тысяч рублей и сотового телефона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Некоторое время подозреваемому удавалось скрываться от правоохранительных органов. На прошлой неделе оперативникам стало известно, что мужчина направляется из Александровск-Сахалинского в Тымовский район. На его задержание были ориентированы наружные службы. В результате экипаж ДПС остановил транспортное средство, в котором находился разыскиваемый гражданин. В дальнейшем он был доставлен в районный отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

Мужчина работал на протяжении года разнорабочим у индивидуального предпринимателя. Он знал, что в кабинете руководителя установлен сейф, где хранятся денежные средства. В начале августа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, гражданин, имея ключ от основного помещения, проник туда, прошел в кабинет начальника и похитил из сейфа вышеуказанную сумму. Впоследствии он направился на автобусе в областной центр, где распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению, причинив 58-летнему потерпевшему значительный ущерб.

Кроме того, установлено, что злоумышленник совершил хищение сотового телефона в начале ноября при следующих обстоятельствах. Находясь на парковочной площадке, он заметил, что у женщины выпал телефон, когда она садилась в машину. Злоумышленник поднял чужой гаджет и оставил себе. Затем, рассмотрев устройство, выяснил, что аппарат не имеет пароля, а значит доступ к его содержимому свободен. С помощью электронного кошелька злоумышленник перевел деньги потерпевшей себе, похитив таким образом с её банковского счета 4,5 тысячи рублей. Спустя время он потерял чужое устройство. 59-летняя потерпевшая, обнаружив пропажу имущества, обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждены уголовные дела