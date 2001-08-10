Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уроженка Сахалина Анна Майдонова, ныне проживающая в Австралии, вернулась на остров и обратилась в следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности своего отчима, обвинив его в насилии, пишет astv.ru.

Помимо следственного комитета, Анна обратилась в редакцию АСТВ, чтобы читатели узнали об этой шокирующей истории. По ее словам, отчим первый раз надругался над ней, когда ей только исполнилось 15 лет.

События происходили на протяжении 6 лет с 2002 по 2008 год. Она 19 лет хранила в себе боль и чувство вины и решилась рассказать об изнасиловании только после двухлетнего труда психотерапевтов и гипнологов.

По словам девушки, она хотела бы обратиться к девочкам, которые оказались в похожей ситуации, и которые не знают, что делать.

- Мой биологический отец бросил мою мать и ушёл к другой, когда мне было 4,5 года, - вспоминает Анна. - Моему младшему брату было всего 9 месяцев. С тех пор я очень резко повзрослела.

Когда девочке исполнилось 11 лет, в семье появился мужчина. Поначалу всё было хорошо. Но через несколько месяцев он первый раз проявил жестокость, избив младшего брата Анны за какую-то провинность. Дальше стало хуже, привыкший командовать и подавлять отчим перенёс эту манеру общения в новую семью.

Спустя четыре года моральное насилие перешло в сексуальное.

- Это началось, когда мне только исполнилось 15 лет. Отчим начал приставать, а я настолько испугалась, что замерла и даже не смогла произнести ни звука. А он просто продолжил своё дело, - рассказала Анна.

Одним изнасилованием дело не закончилось. Как рассказала сахалинка, мужчина вошёл во вкус.

- Это происходило постоянно - когда мы с ним оставались наедине, либо он меня вывозил в лес на своем микроавтобусе под разными предлогами, закрывался со мной в ванной, даже когда мой младший брат был дома, - говорит Анна. - И так на протяжении шести лет. Иногда я сопротивлялась, и тогда это всё равно происходило, но было очень больно. Со временем я поняла, что, когда я ему отказываю, он злится и срывает весь гнев на матери и брате. Я была готова терпеть всё, что угодно, лишь бы их защитить.

По словам Анны, за шесть лет она сообщила о случившемся только подруге в школе. Всё остальное время она хранила тайну - даже во время отношений с молодыми людьми, которые она пыталась завести.

По словам Анны, она набралась сил вернуть контроль над своей жизнью только в 2009 году, когда влюбилась. Новые чувства придали ей решимости.

Её мать очень тяжело перенесла этот разрыв. Она ещё долго просила его вернуться. Но, наконец, познакомилась с другим мужчиной, и это помогло ей пережить болезненную зависимость.

А сама Анна в 2013 году вышла замуж и переехала в Австралию.

Шесть лет насилия не могли не повлиять на здоровье девушки по женской части. За время жизни в Австралии сахалинка пережила 13 выкидышей.

- Врачи ничего не смогли найти. Вероятно, причиной стала психологическая травма. Как только беременею - проходит выкидыш, - предположила Анна.

В итоге сахалинка начала лечение в австралийской клинике у психологов и гипнологов. Специалисты работали с ней несколько лет.

Сейчас девушка продолжает лечение и пытается стать матерью. Своей матери о произошедшем она рассказала лишь в августе 2021 года. После этого у матери случился нервный срыв.

- Я не собиралась никуда подавать заявление. У меня была задача излечиться. Но мама позвонила моему младшему брату, моему биологическому отцу, родственникам. Затем при поддержке своей близкой подруги написала на насильника заявление в следственный комитет. И поставила меня перед фактом. Я спросила: "Мам, зачем? Они ничего уже сделать не смогут?" Она ответила: "Аня, этому жуткому преступлению должна быть огласка. Возможно, есть другие девочки, другие жертвы. Тебе тоже нужно официально заявить об этом, потому что сейчас есть моё слово против его слова". И тогда я подала заявление и прилетела на Сахалин, чтобы дать показания и пройти всевозможные экспертизы, - рассказала девушка.

- В настоящее время в отношении этого насильника продолжается доследственная проверка. Мне на помощь пришло очень много людей. Моя подруга, которой я сказала о произошедшем в 15 лет. Другая подруга, которой мой отчим оказывал неоднозначные знаки внимания. Брат уже дал показания. Он сказал: "Я помню, что он её забирал из кровать поздно ночью, я думал, что он её ругает в своей комнате, потому что слышал, что она плакала. И плакала, когда приходила обратно". Он говорил: "Я думал, отчим боится мамы и не хочет Аню при маме ругать. И поэтому он её ночью уводит и ругает, пока никто не видит", - процитировала сахалинка.

Анна уже прошла личный опрос, детектор лжи и медицинский осмотр. Она привезла следователям письма из своей австралийской клиники, подтверждающие её психологическое состояние в надежде, что это поможет привлечь насильника к ответственности.