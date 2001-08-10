Сахалинка, снимая деньги из банкомата, отвлеклась и лишилась налички

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 35-летней местной жительницы о том, что 27 сентября примерно в 13 часов неустановленное лицо, находясь в отделении банка на улице Амурской, 61 похитило денежные средства из банкомата в размере 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Также потерпевшая пояснила, что она пришла в отделение банка, чтобы снять денежные средства. Подойдя к банкомату, она вставила принадлежащую ей банковскую карту, после чего ввела пин-код и сумму для снятия денежных средств. В тот момент, когда она ожидала выдачи средств, ей поступил звонок. Девушка отвлеклась на входящий вызов и отошла от банкомата. Завершив разговор, поняла, что забыла денежные средства в банкомате, но подойдя к нему денег не обнаружила. Находившийся там гражданин сообщил, что перед ним стоял ещё один мужчина.

После этого гражданка обратилась в службу безопасности банка и в полицию.

Если вы располагаете информацией о личности гражданина в полосатом свитере и синих джинсах на видео, просьба обратиться по телефонам 789-439 или 789-144, либо в УМВД России по городу Южно-Сахалинску (Хабаровская, 67) в кабинет 206, 213, 205.