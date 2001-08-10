Двух сахалинцев будут судить за похищение пенсионера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего и 32-летнего жителей области по обвинению в краже автомобиля и похищении человека, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
По версии следствия, в марте 2021 года 66-летний житель Углегорского района направлялся на личном автомобиле в областной центр. По пути следования он остановился в п. Ильинское, где к нему подошли двое молодых людей и попросили подвезти их до г. Южно-Сахалинска, на что он согласился. В районе с. Советское, по просьбе злоумышленников, мужчина сделал остановку, после чего один из обвиняемых схватил потерпевшего за руки, а второй, находясь сзади, рукой прижал его к спинке водительского сиденья. Применяя физическую силу и угрожая ножом, обвиняемые похитили у потерпевшего деньги и документы, а также потребовали от него перевести им на счет денежные средства, находящиеся на его банковской карте. Мужчина ввел в заблуждение злоумышленников, пояснив, что не умеет осуществлять электронные переводы и готов снять деньги через банкомат. Тогда нападавшие пересадили мужчину на пассажирское сиденье и связали ему руки, затем, один из них сел за руль автомобиля и направился в г. Долинск к банкомату. При этом злоумышленник ехал на высокой скорости и в районе с. Стародубского он не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал на обочину дороги.
Потерпевшему удалось покинуть транспортное средство и обратиться за помощью к проезжавшим мимо лицам, вызвавшим сотрудников ОМВД России по ГО Долинский, которые оперативно прибыли на место и задержали обвиняемых.
По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.
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