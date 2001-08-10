Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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15:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двух сахалинцев будут судить за похищение пенсионера

Двух сахалинцев будут судить за похищение пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего и 32-летнего жителей области по обвинению в краже автомобиля и похищении человека, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в марте 2021 года 66-летний житель Углегорского района направлялся на личном автомобиле в областной центр. По пути следования он остановился в п. Ильинское, где к нему подошли двое молодых людей и попросили подвезти их до г. Южно-Сахалинска, на что он согласился. В районе с. Советское, по просьбе злоумышленников, мужчина сделал остановку, после чего один из обвиняемых схватил потерпевшего за руки, а второй, находясь сзади, рукой прижал его к спинке водительского сиденья. Применяя физическую силу и угрожая ножом, обвиняемые похитили у потерпевшего деньги и документы, а также потребовали от него перевести им на счет денежные средства, находящиеся на его банковской карте. Мужчина ввел в заблуждение злоумышленников, пояснив, что не умеет осуществлять электронные переводы и готов снять деньги через банкомат. Тогда  нападавшие пересадили  мужчину на пассажирское сиденье и связали ему руки, затем, один из них сел за руль автомобиля и направился в г. Долинск к банкомату. При этом злоумышленник ехал  на высокой скорости и в районе с. Стародубского он не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал на обочину дороги.  

Потерпевшему удалось покинуть транспортное средство и обратиться за помощью к проезжавшим мимо лицам, вызвавшим сотрудников ОМВД России по ГО Долинский, которые оперативно прибыли на место и  задержали обвиняемых.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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