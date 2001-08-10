Почти миллион рублей отдал сахалинец мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
63-летний южносахалинец лишился 910 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
20 ноября ему позвонил неизвестный и сообщил, что с его счета списаны денежные средства. Для того, чтобы найти человека, который неправомерно завладел его сбережениями, необходимо произвести их перевод на другой счет. Далее потерпевшему позвонил еще один мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что все деньги необходимо перевести на так называемый безопасный счет. Заявитель обналичил средства и перевел на указанные ему счета.
Так же во время разговора мужчине пояснили, что необходимо оформить кредит в банке на максимальную сумму, которую может предоставить банк. После получения займа, мужчина также перевел все денежные средства на указанные счета.
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