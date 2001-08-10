Сахалинец потерял паспорт и вспомнил о документе, лишь когда на него оформили кредит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что ему пришло уведомление о том, что он взял микрозайм в сумме 14 тысяч рублей. Он попросил полицейских помочь разобраться в обстоятельствах, так как никакой кредит не оформлял рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 43-летняя ранее судимая жительница Долинска. Выяснилось, что около месяца назад потерпевший ездил в город Долинск на празднование дня рождения своего друга, где, как позже выяснилось, и потерял свой паспорт. В одном из магазинов документ нашла подозреваемая и решила оформить на мужчину микрозайм с помощью сети Интернет. Поручителями она указала себя и свою знакомую. Полученные на карту деньги она потратила по своему усмотрению.

По части 2 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.