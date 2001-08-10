Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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14:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Закладчик с крупной партией синтетических наркотиков задержан на Сахалине

Закладчик с крупной партией синтетических наркотиков задержан на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в ходе проверки оперативной информации был установлен 27-летний житель областного центра, занимающийся незаконным оборотом наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Оперативникам стало известно, что подозреваемый вступил в преступный сговор посредством популярного мессенджера с неустановленным лицом, представляющим интересы интернет-магазина по продаже наркотиков. Роль фигуранта заключалась в сбыте наркотических средств синтетической группы путем организации так называемых «закладок». Оптовые партии наркотиков молодой человек получал также из «тайников». При личном досмотре у данного гражданина было обнаружено и изъято 338 грамм наркотического вещества мефедрон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УКОН был установлен также адрес съемной квартиры злоумышленника, которую тот арендовал для хранения и фасовки наркотических средств на мелкие партии с целью дальнейшего распространения. В результате обследования помещения, оперативниками было обнаружено и изъято еще свыше 40 грамм синтетических наркотиков, а также электронные весы и упаковочный материал для изготовления свертков.

Сам фигурант является активным потребителем наркотических веществ. Ранее он уже был осужден за незаконное хранение наркотических средств .

Подозреваемый был задержан, ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

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