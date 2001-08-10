Сахалинец украл велосипед, стоимостью 300 тысяч рублей, и продал за тысячу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в совершении двух краж велосипедов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел возле входа в продуктовый магазин в районе улицы Лермонтова оставленный без присмотра велосипед. Фигурант решил похитить его, чтобы доехать на нем до дома, а в дальнейшем продать. Двухколесный транспорт не было оборудован противоугонным тросом, в связи с чем злоумышленник беспрепятственно смог на нем уехать. Впоследствии похищенный велосипед злоумышленник продал за 1 тысячу рублей неизвестному гражданину. Ущерб, причиненный владельцу, составил более 300 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что занимается экстремальным спортом, и сам собрал велосипед, части которого он заказывал через интернет. Стоимость одной только рамы составила 170 тысяч рулей.

Также фигурант причастен к еще одной краже велосипеда, совершенной в районе улицы Чехова. При помощи имеющихся при нем пассатижей, злоумышленник перекусил противоугонный трос, после чего похитил транспортное средство. Ущерб составил около 16 с половиной тысяч рублей.