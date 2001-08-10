Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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12:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке самолет с неисправным двигателем совершил экстренную посадку

На Камчатке самолет с неисправным двигателем совершил экстренную посадку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке во второй половине дня 22 ноября в аэропорту села Тиличики Олюторского района совершил аварийную посадку самолет ЯК-40 "Камчатского авиационного предприятия", сообщает ИА "Кам 24".

По данным информационного агентства, из-за технической неисправности в левом двигателе, командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились 13 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По факту происшествия проводится расследование.

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