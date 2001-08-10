На Сахалине вору, которого едва не убило током во время кражи, дали 2,5 года строгого режима
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления жителя с. Углезаводск. Он признан виновным в совершении кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Суд установил, что 08.06.2021 в ночное время подсудимый незаконно проник в помещение котельной Углезаводского завода ЖБИ, где с помощью принесенного с собой разводного ключа в электрощитовом шкафу демонтировал и похитил шесть силовых медных шин.
В ходе совершения преступления он допустил замыкание находившегося под напряжением электрооборудования, в результате чего получил ожоги.
Похищенное имущество подсудимый спрятал за территорией завода. После выписки из медицинского учреждения, где проходил лечение в связи с получением ожогов, он забрал из тайника похищенное имущество и сдал его в пункт приема металлолома.
В результате короткого замыкания имуществу собственника завода был причинен ущерб на сумму 110 тысяч рублей.
Подсудимый признал вину в совершении преступления и частично возместил причиненный ущерб.
Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, учитывая наличие двух непогашенных судимостей и рецидива в действиях подсудимого, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденного ущерба, причиненного коротким замыканием.
Приговор в законную силу не вступил.
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