Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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11:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине вору, которого едва не убило током во время кражи, дали 2,5 года строгого режима

На Сахалине вору, которого едва не убило током во время кражи, дали 2,5 года строгого режима

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления жителя с. Углезаводск. Он признан виновным в совершении кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Суд установил, что  08.06.2021 в ночное время подсудимый незаконно проник в помещение котельной Углезаводского завода ЖБИ, где  с помощью принесенного с собой разводного ключа в электрощитовом шкафу демонтировал и похитил шесть силовых медных шин.

В ходе совершения преступления он допустил замыкание находившегося под напряжением электрооборудования, в результате чего получил ожоги.

Похищенное имущество подсудимый спрятал за территорией завода. После выписки из медицинского учреждения, где проходил лечение в связи с получением ожогов, он  забрал из тайника похищенное имущество и сдал его в пункт приема металлолома.

В результате короткого замыкания имуществу собственника завода был причинен ущерб на сумму 110 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину в совершении преступления и  частично возместил причиненный ущерб.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, учитывая наличие двух непогашенных судимостей и рецидива в действиях подсудимого, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденного ущерба, причиненного коротким замыканием.

Приговор в законную силу не вступил.

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