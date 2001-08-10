В Быкове едва не сгорела баня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 ноября в 02.50 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в себе Быков, рассказли ТИА "Острова" в пресс-службе Управления противопожарной службы Сахалинской области.

Пожарные прибыли на место в 02.55. К этому моменту открытым пламенем горела крыша частной бани. Площадь пожара составила 12 квадратных метра. Пожар локализовали в 03.55, а полностью ликвидировали в 05.35.

В тушении возгорания были задействованы пять пожарных и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.