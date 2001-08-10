Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
Сейчас 13:22
73,45|82,77|66,91
В ряде домов Южно-Сахалинска 23 ноября вновь отключат холодную воду
10:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка сбила пешехода не "зебре"

Сахалинка сбила пешехода не

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 ноября в 18 часов 10 минут 30-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан Х-Трейл», двигалась в южном направлении по проспекту Мира. В районе дома № 17, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступила дорогу и совершила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 20-летняя девушка получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?