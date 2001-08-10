Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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08:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Энергетики ликвидируют последствия циклона на Сахалине

Энергетики ликвидируют последствия циклона на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине ведутся восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном, пришедшим на Сахалин вчера, 22 ноября. В ликвидации последствий непогоды участвуют 19 оперативно-выездных бригад (38 человек) и 22 единицы техники, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Накануне аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО "Сахалинэнерго" были переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий надвигающего циклона, установлено круглосуточное дежурство руководящего состава компании.

В течении ночи энергетики вводили в работу установки плавки гололеда для устранения наледи на нескольких линиях электропередачи высокого класса напряжения. Это позволило избежать повреждения ЛЭП и не допустить масштабных ограничений в электроснабжении потребителей.

По состоянию на 8 часов утра сегодняшнего дня в результате непогоды нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов в южной части острова. Полностью без электроэнергии остались села Черемшанка, Новоселово, Урожайное, Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское, Парусное, Белинское, Огоньки, Высокое, Старорусское, частично - села Чехов, Люблино, Костромское, Стародубское, Заречное, Краснополье, Никольское, Сокол. Нарушена подача электроэнергии в ряде микрорайонов в областном центре, городах Анива, Холмск и Томари.

В целом при прохождении циклона, который сопровождается сильным ветром с мокрым снегом, произошло 4 отключения ЛЭП напряжением 220 кВ, 2 - 110 кВ, 1 - 35 кВ, 35 - 6-10 кВ.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии: http://sakh-frs.ru/?style=2

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала " Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго": http://sakh-frs.ru/?style=4

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