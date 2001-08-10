Энергетики ликвидируют последствия циклона на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине ведутся восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном, пришедшим на Сахалин вчера, 22 ноября. В ликвидации последствий непогоды участвуют 19 оперативно-выездных бригад (38 человек) и 22 единицы техники, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Накануне аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО "Сахалинэнерго" были переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий надвигающего циклона, установлено круглосуточное дежурство руководящего состава компании.

В течении ночи энергетики вводили в работу установки плавки гололеда для устранения наледи на нескольких линиях электропередачи высокого класса напряжения. Это позволило избежать повреждения ЛЭП и не допустить масштабных ограничений в электроснабжении потребителей.

По состоянию на 8 часов утра сегодняшнего дня в результате непогоды нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов в южной части острова. Полностью без электроэнергии остались села Черемшанка, Новоселово, Урожайное, Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское, Парусное, Белинское, Огоньки, Высокое, Старорусское, частично - села Чехов, Люблино, Костромское, Стародубское, Заречное, Краснополье, Никольское, Сокол. Нарушена подача электроэнергии в ряде микрорайонов в областном центре, городах Анива, Холмск и Томари.

В целом при прохождении циклона, который сопровождается сильным ветром с мокрым снегом, произошло 4 отключения ЛЭП напряжением 220 кВ, 2 - 110 кВ, 1 - 35 кВ, 35 - 6-10 кВ.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии: http://sakh-frs.ru/?style=2

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала " Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго": http://sakh-frs.ru/?style=4