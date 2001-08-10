Чтобы обокрасть магазин, сахалинец спрятался за холодильником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 ноября в ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступило заявление от 53-летней гражданки о краже денежных средств из кассы магазина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего. Около 4-х часов ночи в магазин зашел 18-летний житель Макарова. Продавцы в это время находились в подсобном помещении. Когда молодой человек услышал шаги, то спрятался за холодильником и дождался, когда продавец снова отвлечется или уйдет в подсобку. Дождавшись момента, он подошел к кассе, откуда взял наличные и поспешил скрыться. Одна из продавцов заметила парня, когда он уже выходил на улицу. Женщины сразу же позвонили в полицию. В кассе не досчитались около 20 тысяч рублей выручки.

В результате проведённых оперативниками розыскных мероприятий, ранее судимый подозреваемый был задержан по горячим следам. Молодой человек намеревался скрыться на рейсовом автобусе в Южно-Сахалинск, но был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.