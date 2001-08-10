Житель Сахалина пришел в гости к пенсионерке и обокрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу «Охинский» поступило сообщение о том, что из квартиры 59-летней местной жительницы похищены деньги в сумме 27 тысяч рублей и сотовый телефон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемого.

Как оказалось, в гости к пенсионерке пришёл знакомый вместе с ранее неизвестным ей 46-летнем мужчиной. В ходе застолья последний видел, как хозяйка доставала деньги из пакета. В какой-то момент из её халата выпал пакет с деньгами, чего она не заметила, но не осталось без внимания нового знакомого, который, в свою очередь, об этом промолчал. В подходящий момент он поднял с пола пакет и положил его себе в карман, как и сотовый телефон, оставленный на кухне. С похищенным имуществом мужчина, не имеющий постоянного места жительства на территории Сахалинской области, покинул квартиру.

По данному факту возбуждено уголовное дело.