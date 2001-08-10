На Сахалине задержан торговец амфетамином

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в ходе проверки оперативной информации был установлен 19-летний житель Южно-Сахалинска, занимающийся незаконным оборотом наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Выяснилось, что данный гражданин посредством популярного мессенджера вступил в сговор с представителями подпольного интернет-магазина по продаже запрещенных к обороту веществ. Далее злоумышленник, получив партию наркотических средств от кураторов, организовал в районе улицы Украинской несколько "тайников-закладок". В ходе обследования территории все они были обнаружены и изъяты оперативниками УКОН. Экспертиза показала, что содержимое свертков является смесью, содержащей в своем составе психотропное вещество амфетамин общей массой 0,82 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.