На Сахалине бомж взломал замки и обчистил хозяйственную постройку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшую субботу, 20 ноября, в отдел МВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление 70-летней жительницы районного центра. Женщина сообщила, что из ее хозяйственной постройки и жилого дома похитили имущество. Посторонний проник в помещения, взломав навесные замки на входных дверях,. Среди похищенного были рыболовная сеть, компрессор, телевизор и прочее, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска, отработав на причастность к краже круг ранее судимых лиц и проведя ряд иных оперативно-разыскных мероприятий,

установили личность злоумышленника.

Как выяснилось, ранее неоднократно судимый 50-летний гражданин без определенного места жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил обокрасть жилой дом, чтобы в дальнейшем продать ценное имущество, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Совершив кражу, он на время спрятал похищенное. Телевизор мужчина успел продать за 500 рублей, который сотрудники полиции изъяли, как и остальное имущество. В скором времени оно будет возвращено заявительнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело.