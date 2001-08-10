Сахалинский главврач, подозреваемый в торговле QR-кодами, утверждает, что его оклеветали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главврач Синегорской больницы Михаил Сушко, которого подозревают в махинациях с QR-кодами, утверждает, что невиновен, пишет astv.ru.

"30 лет я отдал медицине, развивал паллиативную помощь. Впервые за три года беру отпуск с последующим увольнением, чтобы не дискредитировать наш минздрав. Я буду защищать своё честное имя", приводит редакция слова главного врача.

По словам юриста больницы, при проверках ничего противозаконного не выявили, а представители УБЭП нагрянули без каких-либо документов. Врач и юрист считают, что без суда называть человека злоумышленником недопустимо. Они будут требовать в суде извинений и компенсации морального вреда.

Посетители местной поликлиники также не верят в причастность врача к торговле QR-кодами. Жители Синегорска собираются поддержать доктора подписями.

Напомним, Михаила Сушко отстранили от работы. Деятельность медика, которого подозревают в продаже сертификатов вакцинации, проверяют следственные органы.