На Сахалине пьяный водитель перевернулся, уходя от преследования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21.11.2021 года, в 02 часа 35 минут, в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения, сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, в районе дома №2 по улице Строительной, было подано требование об остановке транспортного средства «Митсубиси РВР», однако водитель данное требование проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе преследования, водитель данного автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание на проезжей части. В результате ДТП, водитель не пострадал, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской ьобласти.

В ходе проверки документов, личность водителя была установлена, им оказался 35-летний житель города Корсакова, у которого имелись явные признаки состояния опьянения.

В ходе составления административных материалов в патрульном автомобиле, гражданин стал препятствовать законным действиям сотрудников полиции, а именно стал вырывать из рук протокол, пытался выйти из патрульного автомобиля, высказывался нецензурной бранью. На неоднократные законные требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировал, оказывал неповиновение.

В связи с невозможностью составления административных материалов на месте остановки транспортного средства, данный гражданин был доставлен в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время, в отношении гражданина составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 19.3 КОАП РФ. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.319 УК ПФ.

По данному факту проводится проверка.