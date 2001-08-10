54 пьяных водителя и 54 - без прав выявили инспекторы на Сахалине за выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 19 по 21 ноября 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 42 дорожно-транспортных происшествия. 5 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 7 человек получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 54 факта управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении 5 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Кроме этого, пресечены 54 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.