Сахалинец, съезжая с арендной квартиры, сдал ее за 20 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого вмошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что у фигуранта возникли проблемы с оплатой съемной квартиры. Арендодатель сообщила, что если он не заплатит за квартиру 20 тысяч рублей до определенного срока, то ему придется съехать.

В связи с отсутствием денежных средств он решил пересдать арендуемую им квартиру иным лицам без согласия на это собственника. Собрав свои личные вещи, мужчина разместил объявление в сети Интернет о том, что сдаётся квартира на месяц за 20 тысяч рублей. На его объявление откликнулась женщина. Продемонстрировав квартиру, мужчина сдал ей чужое жилье, а полученные деньги потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.