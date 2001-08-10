После совместной выпивки сахалинка обокрала собутыльника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 32-летней жительницы села Синегорск, обвиняемой в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что указанная женщина, будучи в гостях у 46-летнего знакомого, совместно с которым она употребляли алкогольные напитки, обратила внимание на его мобильный телефон, оставленный им на столе.

Зная о том, что владелец мобильного устройства спал, она взяла чужой гаджет и положила его в карман брюк, после чего покинула квартиру. Своими действиями обвиняемая причинила потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму более 14 тысяч рублей.

В дальнейшем женщина вызвала такси и поехала в круглосуточный комиссионный магазин, где оставила под залог телефон за 1 500 рублей, которые передала водителю такси в качестве оплаты его услуг.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.