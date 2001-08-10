Следственный комитет Южно-Сахалинска проверяет обстоятельства смерти 18-летнего горожанина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжается проведение проверки по факту обнаружения около дома 234 по ул. Ленина тела 18-летнего сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в следственном комитете Сахалинской области.

Проводятся дополнительные проверочные мероприятия, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти молодого человека, для установления всех обстоятельств произошедшего привлечены следователи-криминалисты .

Ход и результаты проведения дополнительной проверки находятся на личном контроле руководителя следственного управления.