Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2021
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15:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следственный комитет Южно-Сахалинска проверяет обстоятельства смерти 18-летнего горожанина

Следственный комитет Южно-Сахалинска проверяет обстоятельства смерти 18-летнего горожанина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжается проведение проверки по факту обнаружения около дома 234 по ул. Ленина тела 18-летнего сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в следственном комитете Сахалинской области.

Проводятся  дополнительные проверочные мероприятия, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти молодого человека, для установления всех обстоятельств произошедшего привлечены следователи-криминалисты .

Ход и результаты проведения дополнительной проверки находятся на личном контроле руководителя следственного управления.

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