На Сахалине автоинспектор изъял поддельное водительское удостоверение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что 16 октября инспекторами отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в ходе несения службы в районе одного дома по проспекту Мира был остановлен автомобиль иностранного производства. Во время проверки документов 37-летний водитель предъявил водительское удостоверение. Оно вызвало сомнение у инспекторов в подлинности. Полицейский принял решение изъять бланк, который в дальнейшем был направлен на исследование.

Согласно заключению эксперта, указанный документ не соответствал образцу аналогичной полиграфической продукции предприятий Госзнака по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.