Угнав машину, сахалинец катал на ней своих друзей, а потом сбросил транспорт в овраг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в совершении угона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант в вечернее время находился со своими товарищами в районе улицы Карьерной. Когда молодые люди собрались домой, он предложил подвезти их. Злоумышленник проник через незапертую дверь в припаркованную неподалеку машину и завел её при помощи ключа, который ранее похитил из этой машины. Своим товарищам обвиняемый не стал сообщать о том, что транспортное средство принадлежит не ему. Молодые люди сели в транспортное средство и направились в Луговое. Однако обвиняемый не стал их высаживать, а продолжил движение дальше, в сторону Долинска. В районе Сокола машина заглохла. Тогда молодой человек решил избавиться от транспорта, столкнув его в овраг. Тогда же он сообщил друзьям, что данный транспорт ему не принадлежит.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.