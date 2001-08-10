Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2021
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15:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Угнав машину, сахалинец катал на ней своих друзей, а потом сбросил транспорт в овраг

Угнав машину, сахалинец катал на ней своих друзей, а потом сбросил транспорт в овраг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в совершении угона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант в вечернее время находился со своими товарищами в районе улицы Карьерной. Когда молодые люди собрались домой, он предложил подвезти их. Злоумышленник проник через незапертую дверь в припаркованную неподалеку машину и завел её при помощи ключа, который ранее похитил из этой машины. Своим товарищам обвиняемый не стал сообщать о том, что транспортное средство принадлежит не ему. Молодые люди сели в транспортное средство и направились в Луговое. Однако обвиняемый не стал их высаживать, а продолжил движение дальше, в сторону Долинска. В районе Сокола машина заглохла. Тогда молодой человек решил избавиться от транспорта, столкнув его в овраг. Тогда же он сообщил друзьям, что данный транспорт ему не принадлежит.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.

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