Сахалинец украл у матери шубу и продал за 500 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый проживал совместно со своей 69-летней матерью. В связи с тем, что мужчина нигде не работал и часто употреблял спиртное, у них были напряженные взаимоотношения. В один из дней, находясь дома, фигурант попросил у женщины деньги на спиртное, но получил отказ. Когда потерпевшая ушла, мужчина решил похитить какие-либо ее вещи, чтобы продать и приобрести на вырученные денежные средства алкоголь. В прихожей, в шкафу-купе, злоумышленник обнаружил норковую шубу матери. Фигурант сложил ее в черный полимерный пакет и отправился в район одного из рынков города, где продал неизвестному мужчине меховое изделие за 500 рублей. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.