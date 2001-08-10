Сахалинец украл диск с автомобиля, потом пришел еще за двумя, на третий раз его задержали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 ноября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 34-летнего жителя села Троицкое о том, что с 12 по 16 ноября неизвестный похитил с прилегающей к гаражу территории автомобильные диски в количестве 4 штук. Сумма причинённого ущерба составила 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.
Как выяснилось при просмотре камеры видеонаблюдения, злоумышленник свободно проник на территорию организации и похитил один диск. Спустя три дня он вернулся на место преступления и похитил еще два диска. На следующий день, 16 ноября, он пришел за четвертым, но был задержан заявителем, после чего передан прибывшим на место сотрудникам полиции.
Личность задержанного гражданина была установлена. Им оказался 47-летний ранее судимый житель областного центра, который был задержан в административном порядке. Стало известно, что похищенные три диска мужчина сдал в пункт приема металлолома.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
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