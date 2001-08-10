12:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил
28 амурчан попались на неоднократном нарушении режима самоизоляции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 жителей Амурской области, находящиеся на самоизоляции, нарушили режим и теперь им грозит наказание, вплоть до штрафа в 50 тысяч рублей, сообщает ИА "Порт Амур".
Информационное агентство ссылается на Telegram-канал губернатора региона Васили Орлова, который написал, что с каждым из амурчан, неоднократно нарушавших режим самоизоляции, будет проведена работа и только при наличии веских оснований им придется ответить по закону.
В УМВД России по Амурской области уточнили, что нарушителей выявили с 6 по 10 ноября. Ведется административное расследование.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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