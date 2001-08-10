Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2021
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12:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

28 амурчан попались на неоднократном нарушении режима самоизоляции

28 амурчан попались на неоднократном нарушении режима самоизоляции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 жителей Амурской области, находящиеся на самоизоляции, нарушили режим и теперь им грозит наказание, вплоть до штрафа в 50 тысяч рублей, сообщает ИА "Порт Амур".

Информационное агентство ссылается на Telegram-канал губернатора региона Васили Орлова, который написал, что с каждым из амурчан, неоднократно нарушавших режим самоизоляции, будет проведена работа и только при наличии веских оснований им придется ответить по закону.

В УМВД России по Амурской области уточнили, что нарушителей выявили с 6 по 10 ноября. Ведется административное расследование.

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