28 амурчан попались на неоднократном нарушении режима самоизоляции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 жителей Амурской области, находящиеся на самоизоляции, нарушили режим и теперь им грозит наказание, вплоть до штрафа в 50 тысяч рублей, сообщает ИА "Порт Амур".

Информационное агентство ссылается на Telegram-канал губернатора региона Васили Орлова, который написал, что с каждым из амурчан, неоднократно нарушавших режим самоизоляции, будет проведена работа и только при наличии веских оснований им придется ответить по закону.

В УМВД России по Амурской области уточнили, что нарушителей выявили с 6 по 10 ноября. Ведется административное расследование.