В реку Рогатка в Южно-Сахалинске сбросили отходы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска проводит проверку по факту информации о загрязнении реки Рогатки, размещенной на одном из интернет-ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалисты департамента установили свидетеля происшествия и получили в свое распоряжение видеозапись, в которой зафиксирован сброс отходов в реку. Соответствующие документы и видеозапись (https://youtu.be/K_4SUHiAe_8) будут в ближайшее время переданы в Росприродназор для принятия мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. Вопрос сохранности водных объектов находится в компетенции данной структуры.
В ходе проведенного рейда мониторинга городского пространства также был зафиксирован факт нарушения правил благоустройства — посторонние надписи на фундаменте ограждения организации, причастность которой в настоящее время проверяется к сбросу отходов.
Также у специалистов муниципалитета возникли вопросы в части законности расположенного в водоохранной зоне помоста. Соответствующий запрос и информация будут направлены в подразделение Росреестра.
Напомним, в соответствии с Законом Сахалинской области от 29.03.2004 N 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» за нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства, с 1 января 2021 года увеличены штрафные санкции:
- За первичное нарушение для физических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тыс. руб., для юридических лиц - до 250 тыс. руб;
- Увеличилась сумма штрафа за повторное нарушение: для физических лиц он составляет от 4 до 5 тыс. руб. Для должностных лиц диапазон штрафов теперь составляет от 40 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 250 до 300 тыс. руб.
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