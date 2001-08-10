Сахалинец зашел в случайную квартиру и украл куртку, в карманах которой были банковские карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Установлено, что 35-летний ранее неоднократно судимый местный житель пришел в квартиру, расположенную в доме по улице Ломоносова, где проживает малознакомый ему гражданин. Входная дверь оказалась не заперта, и мужчина проник в квартиру. На вешалке он приметил кожаную куртку, которую похитил и скрылся в неизвестном направлении. Осмотрев похищенное имущество, он обнаружил ключи, личные документы и две банковские карты. Куртку злоумышленник спрятал на чердаке многоквартирного жилого дома, а кредитки забрал себе. В последующем он, используя технологию бесконтактной оплаты, расплатился за покупки с помощью чужой карты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, в квартире на тот момент находились гости, одному из которых и принадлежала похищенная верхняя одежда.

Сотрудники полиции изобличили в содеянном подозреваемого и изъяли украденное в полном объёме.