Житель Южно-Сахалинска ограбил одного и обокрал другого горожанина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже, а также краже сотового телефона и денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемый, находясь в районе одного из торговых центров по проспекту Мира, обратил внимание на 18-летнего молодого человека. Подойдя к нему, злоумышленник потребовал от парня передать ему все имеющиеся денежные средства, на что получил отказ. Тогда, угрожая расправой, он сказал потерпевшему, чтобы тот открыл на своем телефоне приложение мобильного банка и показал ему. Растерявшись, молодой человек последовал указаниям злоумышленника. Увидев, что на счету у парня есть деньги, фигурант выхватил смартфон и перевел на свой счет 9 тысяч рублей. Позже, вернув устройство владельцу, он потребовал перечислить ему еще 500 рублей. Также обвиняемый начал угрожать парню расправой, если тот обратится в правоохранительные органы и скрылся с места преступления.
Он же, находясь в районе улицы Ленина возле входа в одно из досуговых заведений, встретил ранее незнакомого ему 25-летнего молодого человека. Воспользовавшись тем, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник похитил у потерпевшего сотовый телефон и 10 тысяч рублей наличными. Деньги находились в кошельке, который потерпевший оставил на бордюре. Телефон же ему передал сам потерпевший для того, чтобы тот вызвал ему такси. Ущерб составил 23 тысячи рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
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