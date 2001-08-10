Житель Корсакова отобрал телефон у 8-летней девочки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 30-летней местной жительницы. Гражданка сообщила о том, что у ее 8-летний дочери неизвестный похитил сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Корсакова. Выяснилось, что в день совершения преступления обвиняемый находился в районе улицы Краснофлотской. Проходя мимо, он увидел на детской площадке девочку, в руках которой был мобильный телефон. Молодой человек решил похитить устройство. Злоумышленник выхватил из рук школьницы смартфон, после чего незамедлительно скрылся. Впоследствии, телефон подозреваемый продал.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.