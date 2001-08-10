Сахалинка отправила собутыльника в магазин, а он уехал на ее машине и с ее телефоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 ноября в ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 32-летней местной жительницы. Гражданка заявила об угоне принадлежащего ей автомобиля, стоимостью 300 тысяч рублей и кражи около 8 тысяч рублей с её банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены обстоятельства случившегося. Как выяснилось, к потерпевшей в гости пришли двое знакомых и вместе они распивали спиртные напитки. Позже один из товарищей ушел домой, а 19-летний житель села Стародубского, ранее судимый за кражу, остался с ночевкой. Женщина попросила гостя сходить в магазин и дала ему свой телефон, к которому подключена функция оплаты с привязанной банковской карты, а также назвала пароль от телефона.

Когда молодой человек вернулся, женщина уже спала, и он решил угнать её автомобиль. Сотовый он также прихватил с собой, при помощи которого сделал перевод на карту друга, и затем забрал себе наличные. У

Впоследствии злоумышленник был задержан за рулем угнанной машины сотрудниками ОГИБДД по городу Южно-Сахалинску.

Возбуждено два уголовных дела