17-летний хабаровчанин слетал в Москву за наркотиками и прибыл на Сахалин торговать ими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя Хабаровского края в покушении на сбыт наркотических средств.
По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории Хабаровского края, в одном из интернет-мессенджеров получил предложение вступить в организованную преступную группу в качестве "курьера" по незаконному сбыту наркотических средств на территории Российской Федерации через один из нелегальных интернет-магазинов, на которое он ответил согласием. В конце апреля 2021 года подросток прибыл в г. Москву, где по указанию неустановленного лица, выполняющего роль "куратора", посредством одного из интернет-мессенджеров, получил сведения о месте нахождения тайника-закладки с крупной партией наркотического средства синтетической группы, которое обнаружил и забрал, рассказали ТИА "Острова" с следственном комитете по Сахалинской области.
В мае 2021 года обвиняемый прибыл в г. Южно-Сахалинск, где расфасовал наркотическое средство, общим весом более 500 грамм, в пакеты и оборудовал 69 тайников-закладок в районе улиц Украинской, Горького и Родниковой областного центра, при этом, он произвел фотофиксацию оборудованных тайников-закладок для последующей передачи, посредством одного из интернет-мессенджеров, "куратору" сведений о месте их нахождения и дальнейшего незаконного сбыта через нелегальный интернет-магазин.
Однако, довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как его деятельность была пресечена сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области, тайники-закладки установлены, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота.
По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.
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