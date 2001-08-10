На Сахалине автоинспекторы остановили пьяного водителя с наркотиками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
07 ноября 2021 года экипажем ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тымовскому городскому округу в районе 495 километра автодороги «Южно-Сахалинск-Оха», был остановлен автомобиль японского производства, под управлением гражданина 1995 года рождения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе беседы с водителем, у сотрудников ДПС возникло подозрение, что данный гражданин находится в состоянии опьянения (резкий запах алкоголя из полости рта), в связи с чем, сотрудники ГИБДД предложили гражданину пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат которого показал 0.190 мл/л.
Кроме этого, у автоинспекторов возникло подозрение, что гражданин также может находиться в состоянии наркотического опьянения, в связи с этим, для производства медицинского освидетельствования гражданин был доставлен в Тымовскую ЦРБ.
В ходе процесса действий, 26-летний гражданин заметно волновался, в связи с чем, инспекторами ДПС было принято решение о личном досмотре данного гражданина, в результате которого в правом сапоге был обнаружен прозрачный пакет с веществом растительного происхождения.
Обнаруженный сверток был изъят и направлен на экспертизу. Согласно ее результатам, представленное на исследование вещество оказалось наркотическим средством каннабис (марихуана), общая масса которого составила 11,6 грамма.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).
В отношении 26-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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