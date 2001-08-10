У сахалинца угнали автомобиль, на который он

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автомобиль Toyota Hilux стоимостью около миллиона рублей угнали у жителя Сахалинской области. Красный пикап пропал из дачного массива в селе Ключи, сообщает astv.ru.

По данным ресурса, владелец, не надеющийся на помощь одних лишь правоохранительных органов, кинул кличь среди земляков с просьбой оказать содействие в поисках железного коня.

По словам владельца, такой автомобиль – единственный в Сахалинской области.

"Этот автомобиль очень дорог для меня в прямом и переносном смысле этого слова. Я на него полжизни копил и другой машины мне не нужно. Я её искал по всей России и даже в Турции, но нашёл в Хабаровске. Отъездил всего два года. Уважаемые земляки! Прошу вашей помощи", приводит интернет-ресурс слова владельца угнанного автомобиля.