На Камчатке капитан не захотел ловить треску и отправился за крабами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд Петропавловска назначил штраф, превышающий семь миллионов рублей, одной из рыбопромышленных компаний Камчатки за браконьерский промысел краба, сообщает ТК «41 Регион».
Судно отправилось в Охотское море на промысле наваги, камбалы и трески, но капитан, по всей видимости, решил, что рыба не очень выгодный предмет промысла и незаконно наловил более тысячи камчатских крабов.
Браконьерский улов обнаружили пограничники. Капитаном рыболовного судна причинен экологический ущерб природным ресурсам страны на сумму более 7 миллионов 300 тыс. рублей. Также ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, сообщает телекомпания.
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