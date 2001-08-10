В ряде домов по пр. Победы Южно-Сахалинска отключат холодную воду 17 ноября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с ремонтными работами на сети водопровода 17 ноября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по пр. Победы, 6-18, 12а, 7а, 9, 9Б, 11-25, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.