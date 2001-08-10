На Курилах сироте дали квартиру только после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района проведена проверка соблюдения законодательства при обеспечении детей-сирот жилыми помещениями.

Установлено, что жительница г. Курильска, относящаяся к категории детей-сирот, подлежала обеспечению жилым помещением в июне 2021 году, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Поскольку в мае текущего года установлено, что необходимое для предоставления ребёнку-сироте жилое помещение отсутствует, руководителю органа образования Курильского городского округа объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Поскольку, несмотря на принятые меры, сироте в июне 2021 года квартира не предоставлена, главе муниципального образования внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По результатам его рассмотрения администрацией района найдено жилое помещение. Однако, в ходе контрольного осмотра, проведенного прокуратурой, установлено, что оно не отвечает предъявляемым требованиям и требует ремонта.

В этой связи главе муниципального образования объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В результате принятых мер в квартире произведён текущий ремонт, жилье приведено в соответствие с установленными требованиями, и предоставлено сироте.