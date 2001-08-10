Тихоокеанское
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17 Ноября 2021
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10:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Курилах сироте дали квартиру только после вмешательства прокуратуры

На Курилах сироте дали квартиру только после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района проведена проверка соблюдения законодательства при обеспечении детей-сирот жилыми помещениями.

Установлено, что жительница г. Курильска, относящаяся к категории детей-сирот, подлежала обеспечению жилым помещением в июне 2021 году, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Поскольку в мае текущего года установлено, что необходимое для предоставления ребёнку-сироте жилое помещение отсутствует,  руководителю органа образования Курильского городского округа объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Поскольку, несмотря на принятые меры, сироте в июне 2021 года квартира не предоставлена, главе муниципального образования внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По результатам его рассмотрения администрацией района найдено жилое помещение. Однако, в ходе контрольного осмотра, проведенного прокуратурой, установлено, что оно не отвечает предъявляемым требованиям и требует ремонта.

В этой связи главе муниципального образования объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В результате принятых мер в квартире произведён текущий ремонт, жилье приведено в соответствие с установленными требованиями, и предоставлено сироте.

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