В Южно-Сахалинске грабитель проник в квартиру, представившись работником домофонной службы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 77-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры неизвестный открыто похитил 25 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний ранее судимый житель областного центра. Выяснилось, что 12 ноября в вечернее время женщине в дверь позвонил данный мужчина. Он представился ремонтником домофонов и сообщил, что принес ключ. Пенсионерка открыла дверь. Вместе они прошли в зал, где злоумышленник увидел шкафчик. Предположив, что внутри могут быть деньги, он открыл его и обнаружил 25 тысяч рублей. Схватив их, злоумышленник поспешил покинуть квартиру. Впоследствии, похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ – основания задержания подозреваемого. Ведется следствие.