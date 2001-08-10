Сахалинец, решивший уволиться, забрал из общежития вещи свои и соседа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый работал рыбообработчиком на одном из местных предприятий. На территории организации имелось двухэтажное общежитие. В нем он проживал совместно с еще коллегами.ц

В один из дней фигурант решил больше не выходить на работу. Он направился к данному общежитию, чтобы собрать свои вещи. Так как ключа у него при себе не было, он проник комнату через окно. Уже там он начал собирать свои вещи и обратил внимание, что на 2 ярусе кровати, расположенной в комнате, лежит сумка, принадлежащая его соседу. Фигурант решил проверить, что находится внутри, и открыл ее. Там лежал ноутбук, зарядка от него, компьютерная мышь и жесткий диск. Злоумышленник похитил сумку с дорогостоящим имуществом и с места преступления скрылся. Украденное он впоследствии перепродал а деньги потратил.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.