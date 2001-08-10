На Сахалине вместе с цепью украли собаку, чтобы ее съесть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступило сообщение от 49-летней местной жительницы о том, что у неё вместе с цепью и ошейником была похищена собака. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Макаровскому городскому округу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к краже 36-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что мужчина похитил собаку с целью дальнейшего её убийства и употребления в пищу.

В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела. По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ – кража, а также по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ – жестокое обращение с животными. Ведется следствие.