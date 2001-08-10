Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2021
Сейчас 06:39
72,27|82,77|66,91
Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение
14:38, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине четверо мужчин похитили пятого и требовали с него миллион рублей

На Сахалине четверо мужчин похитили пятого и требовали с него миллион рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению четверых жителей области в похищении человека и вымогательстве, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном кимитете.

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемые решили похитить жителя областного центра с целью дальнейшего требования у него передачи денежных средств в крупном размере. Для совершения преступления они приискали маски, закрывающие лицо, сим-карты, наручники, а также средства связи и автомобили. В вечернее время, злоумышленники дождались потерпевшего около его дома. Затем, один их них нанес потерпевшему удар кулаком в лицо, второй в это время завел руки мужчины за спину и надел наручники. Остальные соучастники преступления наблюдали за окружающей обстановкой. Поместив мужчину в автомобиль, обвиняемые надели ему на голову светонепроницаемый мешок и нанесли множественные удары кулаками в область головы и тела потерпевшего. Затем,  они вывезли его в одно из нежилых зданий, расположенных в г. Корсакове, где удерживали против его воли, угрожали применением насилия в виде введения инъекции наркотического вещества, наносили множественные удары руками в область головы и тела, а также надевали на голову полимерный пакет, лишая последнего возможности дышать. Также они произвели видеозапись, заставив потерпевшего сообщить  сведения, порочащие его честь и достоинство.

Продолжая применять насилие к сахалинцу злоумышленники похитили имевшиеся при нем денежные средства и имущество на общую сумму около 100 тысяч рублей.

Под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего, злоумышленники потребовали передать им денежные средства в сумме 1 миллион рублей, после чего отвезли его в Южно-Сахалинск, где высадили недалеко от дома.

Оказавшись на свободе, мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Благодаря совместной и слаженной работе следователей и следователей-криминалистов СУ СК России по Сахалинской области, в тесном взаимодействии с сотрудниками УУР УМВД России по Сахалинской области, четверо злоумышленников были установлены и задержаны, в том числе на территории других регионов Российской Федерации, в отношении еще двоих проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению их места нахождения.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?